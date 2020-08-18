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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

منطقة جازان

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
http://almnatiq.net/?p=895094
جازان : فضه عطيف:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى الساعة (8:00) مساء اليوم الاربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار تصل سرعتها الى 45 كلم/ساعة مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات بإستمرار المتغيرات الجوية على المنطقة حتى يوم السبت القادم.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بحازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة اثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الاودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في اي مياه راكدة أو تجمعات مائيه ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة. داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد الغامدي بأن قوات الدفاع المدني بجازان بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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