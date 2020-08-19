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رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 

رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 

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رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 

رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 
http://almnatiq.net/?p=895095
المناطق - عرعر

زار معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، يرافقه سعادة وكلاء الجامعة المستشفى الجامعي التعليمي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق له على قاعات الاختبارات في المستشفى وعلى سير اختبارات المقررات لطالبات كلية الطب للمرحلة السريرية والمؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا منذ نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي السابق 1440/1441هـ، وذلك يوم الثلاثاء 28/12/1441هـ .
وقد كان في استقبال معاليه سعادة عميد كيلة الطب ووكيل الكلية، حيث استمع معاليه لشرح موجز من عميد الكلية فيما يخص سير اختبارات طالبات الكلية للمرحلة السريرية، وعن الإجراءات التي اتخذتها الكلية والكادر الطبي التعليمي من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بشأن تنظيم عقد الاختبارات السريرية للطالبات وتحضير القاعات ونقاط الفرز الصحي وتوفير الخدمات الأكاديمية لهن، وقد استمع معاليه لاحتياجاتهن الأكاديمية ومدى توفير المستشفى لكافة الخدمات التي تحتاجها الطالبات لتقديم اختباراتهن.
وقد أكد معاليه على ضرورة مراعاة مسافة الأمان وتوفير الكادر الطبي التعليمي والمهني المتخصص وأهمية تركيز الطالبات على تنظيم ساعات الدراسة والاستعداد الجيد للاختبارات، مشيراً إلى أن الوطن يعول كثيراً على التخصصات الطبية في توفير كادر وطني مؤهل معزز بالكفاءة والمعرفة والخبرة الطبية المتميزة، ويساهم في خدمة وطنه بكل كفاءة واقتدار،

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