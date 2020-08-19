انطلاق سباق “المفاريد” 2020 في نسخته الأولى غداً على ميدان نجران لسباقات الهجن

المناطق - نجران

ينطلق غداً في منطقة نجران سباق المفاريد 2020 في نسخته الأولى، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، بميدان نجران لسباقات الهجن،وذلك ضمن سبعة ميادين تم اختيارها من قبل الاتحاد السعودي للهجن.

وأكد مدير ميدان نجران لسباقات الهجن عوض آل رزق، أن السباق يحظى باهتمام ملاك الهجن والمحبين لهذه الرياضة العريقة لكونه أول مهرجان تطبق فيه اللائحة التنظيمية الجديدة للهجن في المملكة لتنقل سباقات الهجن إلى مرحلة أكثر تنظيماً ودعماً وتطوراً تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن، مقدماً شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول ، والجهات ذات العلاقة لتذليل كافة العقبات وتسخير الجهود لضمان نجاح جميع المهرجانات التي تقام بميدان نجران للهجن.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ،وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن على ما يقومان به من دعم لرياضة الهجن والحفاظ على موروث الأباء والأجداد.

من جهته أوضح عضو اللجنة الإعلامية لميدان سباقات الهجن مسعد الهمامي، أن الميدان أنهى كافة استعداداته لاستضافة السباقات والموزعة على 40 شوط فئة المفاريد، حيث اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والمتمثلة في التباعد بين الحضور من خلال ترك مسافات، وكذلك التأكيد على لبس الكمامات بما يضمن سلامة الجميع.