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قرابة 11 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في جازان
http://almnatiq.net/?p=895106
جازان -فضه عطيف

أوضحت صحة جازان أن 10900 مستفيد جرت خدمتهم بمراكز تأكد عبر الفحوص المخبرية للكشف عن إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.

وكانت صحة جازان قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع عن إضافة عدد من المراكز لتنفيذ مبادرة تأكد ليبلغ إجمالي عدد المواقع المخصصة لتنفيذ مبادرة تأكد 7 مواقع وذلك في كلٍ من: مركز الرعاية الصحية الأولية بقايم الدش، ومركز صحي زبارة صبيا، ومركز صحي حاكمة أبو عريش، ومركز صحي حاكمة الدغارير، ومركز صحي المضايا، ومركز صحي القعارية، بالإضافة لمحطة الفحص الموسع عبر كابينة السيارات غرب مجمع الراشد مول التجاري والتي بدأ العمل بها منذ أكثر من شهر.

ودعت صحة جازان المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مباردة مراكز (تأكد) التي تأتي ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد، والمخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا.

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