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وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح

وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح
http://almnatiq.net/?p=895114
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في ألمانيا، ان إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح.

وذكر وزير الخارجية  أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس “ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران”.

في سياق آخر، قال الأمير فيصل بن فرحان أن “المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية”.

وشدد وزير الخارجية  على أن “الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الملف الليبي، قال الأمير فيصل بن فرحان: “ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا”.

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