“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 302686 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1180 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 274091 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3506 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 25089 والحالات الحرجة 1725 حالة.