احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال
أبرز المواد
 جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد
أبرز المواد
 قرابة 11 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في جازان
أبرز المواد
 انطلاق سباق “المفاريد” 2020 في نسخته الأولى غداً على ميدان نجران لسباقات الهجن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن تطوير منتجع سياحي في وادي عشار
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 
منطقة الحدود الشمالية
 مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
منطقة جازان
 السودان.. إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه بسبب “السلام مع اسرائيل”
أبرز المواد
 مجلس الغرف يرصد المبادرات الحكومية وتحديات القطاع الخاص في ظل أزمة كورونا
أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد
وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح

وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح

أبرز المواد
المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال

المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال

أبرز المواد
جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد

جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد

أبرز المواد

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=895117
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020، تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 302686 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1180 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 274091 حالة ولله الحمد.
وأكدت “الصحة” تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3506 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 25089 والحالات الحرجة 1725 حالة.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح

وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح
المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال

المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال
جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد

جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*