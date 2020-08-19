احدث الأخبار

المنصور يفند إدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء التحالف باليمن
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7853.05 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 وزير الخارجية : إيران تزود مليشيات الحوثي بالسلاح
أبرز المواد
 المملكة في المراتب الأولى بين 54 دولة في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال
أبرز المواد
 جبل أم سنمان بحائل.. رسوم ونقوش من الألف السابع قبل الميلاد
أبرز المواد
 قرابة 11 ألف مستفيد من خدمات مراكز (تأكد) في جازان
أبرز المواد
 انطلاق سباق “المفاريد” 2020 في نسخته الأولى غداً على ميدان نجران لسباقات الهجن
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان
أبرز المواد
 الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن تطوير منتجع سياحي في وادي عشار
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يزور المستشفى الجامعي بعرعر ويطلع على سير اختبارات طالبات الطب 
منطقة الحدود الشمالية
المنصور يفند إدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء التحالف باليمن

المنصور يفند إدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء التحالف باليمن

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج

نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7853.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7853.05 نقطة

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7853.05 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7853.05 نقطة
http://almnatiq.net/?p=895121
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 0.52 نقطة ليقفل عند مستوى 7853.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، وأبو معطي، وجاكو، وأسمنت المدينة، وريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تهامة، واكسا التعاونية، والسعودي الفرنسي، وأسترا الصناعية، ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 6.27%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، وزين السعودية، وريدان، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرمكوا السعودية، والراجحي، والإنماء، وريدان، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 168.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8298.64 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1497 صفقة.

روابط ذات صلة

المنصور يفند إدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء التحالف باليمن

المنصور يفند إدعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء التحالف باليمن
نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج

نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج
“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*