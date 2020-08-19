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نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج

نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج
http://almnatiq.net/?p=895123
المناطق - مكة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن الأعمال التي نفذتها وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج الحالي 1441هـ، والتي ركزت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق أعلى المعايير الصحية ما أسهم ولله الحمد في المحافظة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، الأمر الذي نتج عنه عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا بين الحجيج.
واطّلع الأمير بدر بن سلطان على خطط الوزارة المستقبلية وفي مقدمتها التوجه نحو التقنية بهدف تسهيل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

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