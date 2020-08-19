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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”
http://almnatiq.net/?p=895134
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه اليوم، معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي يرافقه عدد من منسوبي موهبة.
واستمع سموه، لشرح من الدكتور المتحمي عن الاستعدادات التي تقوم بها موهبة لتنظيم المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ويقام كل عامين، وأن تتولى المؤسسة تنظيمه وإقامته، واختيرت اول نسخة منه لتقدم للعالم بالتزامن مع استضافة المملكة لقمة المجموعة العشرين، وتقام فعالياته على هامشها، (افتراضيا وحضورياً) هذا العام .
واطلع سمو أمير منطقة الرياض على منجزات موهبة التي تحققت خلال السنوات الماضية، التي بلغت 378 فوزا دوليا لطلبة موهبة، والإنجازات النوعية التي نجحت موهبة في تحقيقها خلال جائحة كورونا وبلغت 35 فوزا دوليا.
واستعرض أمين موهبة تجربة موهبة في التعامل مع أزمة كورونا، وكيف نجحت المؤسسة في تحويلها إلى فرصة لتوسع أعمالها في الداخل والخارج .
وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره لمعالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، ومنسوبي المؤسسة وطلبتها على هذه الإنجازات التي تحققت، وهذا التمثيل المشرف لوطنهم في الخارج في المسابقات العلمية النوعية الدولية.
وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة على مدار السنوات الماضية في اكتشاف ورعاية وتأهيل الطلبة الموهوبين وتقديم التدريب المناسب الذي يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية بما ينعكس على بلادنا وليكونوا شركاء في عملية التنمية النوعية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -، وليكون هؤلاء الطلبة المبدعين المؤهلين شركاء في رؤية السعودية الطموحة 2030.

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