نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المغرد المسيء للمنطقة

جازان -فضه عطيف

وجه صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة.

واوضحت إمارة منطقة جازان في بيان إعلامي لها ، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان وجه بالرفع وبشكل عاجل الى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية .

وشددت الإمارة إلى أن اي تعدي او تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على ابناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقا للاجراءات القانونية والنظامية.

وتثمن إمارة المنطقة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد اي تجاوزات او اساءة ، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس او التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني ، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.