شرطة القصيم تضبط باكستاني وأفغاني تورطا بسرقة الكابلات الكهربائية

المناطق_بريدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر ) ، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية ، وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً ، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات ، وأدوات قصٍ ووزن ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .