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شرطة القصيم تضبط باكستاني وأفغاني تورطا بسرقة الكابلات الكهربائية

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شرطة القصيم تضبط باكستاني وأفغاني تورطا بسرقة الكابلات الكهربائية

شرطة القصيم تضبط باكستاني وأفغاني تورطا بسرقة الكابلات الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=895176
المناطق_بريدة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر ) ، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية ، وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً ، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات ، وأدوات قصٍ ووزن ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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