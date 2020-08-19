اتفاقية لتقديم الخدمات الاستشارية الطبية للمستفيدين بجمعية إيثار مجانًا

وقعت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” عن بعد اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مشترك مع مبادرة (كلنا سند)، لتقديم الخدمات الاستشارية الطبية للمستفيدين جمعية إيثار عن بعد مجانًا من خلال تطبيق موعدي، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة حنان الغامدي والمديير التنفيذي المكلف الاستاذة وعد شراحيلي و د. محمد بن راشد الحمالي قائد المبادرة،والمشاركة عن بعد لكل من الأمير الدكتور سلطان بن فيصل آل سعود ـ نائب قائد المبادرة وعدد من القائمين على المبادرة.

وأوضحت الدكتور حنان الغامدي بأن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمة للمحتاجين الذين ترعاهم الجمعية بشكل خاص، وزيادة الوعي الصحي، وكذلك تقديم الخدمات لمنسوبى والمستفيدين، وتكمن شراكة الجمعية مع المبادرة في تبادل طرق التواصل الاجتماعي للمستفدين لنشر رسائل التوعويةبالإضافة إلى تبادل طرق التواصل مع المستفيدين لنشر الرسائل التوعوية، ودعم المبادرة عبر منصات التواصل لتصل لاكبر عدد ممكن من المجتمع

وأشارت إلى أن المبادرة توفر المعلومات الازمة بالاحتياجات لغرض التطوير والدعم وطرق التواصل مع المستفيدين، وتقدم كذلك خدمات عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، كما تقدم الخدمه الاجتماعية عبر منصة موعدي دون مقابل مادي.

وقدمت الدكتورة الغامدي شكرها وتقديرها لفريق مبادرة “كلنا سند “، لاستشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ، وتقديم منصة رائدة ومبتكرة في الحلول التقنية لخدمة المستفيدين من مرضى الفشل العضوي ، وغيرهم من فئات المجتمع .

ولفتت النظر إلى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية للمملكة 2030، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من خدمات جمعية حركية .

فيما أكد سمو الأمير الدكتور سلطان بن فيصل آل سعود نائب قائد مبادرة كلنا سند ان المبادرة هي مبادرة تطوعية تهدف لتقديم العون للمجتمع من خلال توفير منصة رائدة ومبتكرة تقدم الحلول التقنية والخدمات الصحية تحت مظلة تطبيق موعدي، وان هذا التعاون يحقق أهداف المبادرة النبيلة لخدمة المجتمع والوطن في ظل جائحة كورونا وبعد مرور الجائحة بإذن الله

وأعرب قائد مبادرة كلنا سند الدكتور محمد بن راشد الحمالي عن سعادته بالتعاون بين مبادرة كلنا سند وجمعية إيثار، وأن هذا التعاون يسعى للمساهمة في التحول الوطني الذي تهدف له رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع.

ووضح الدكتور أن العالم ككل يمر بجائحة أثرت على كافة القطاعات، فالإجراءات والآليات الاحترازية التي فرضتها الحكومة تؤكد على أهمية استخدام الطب الاتصالي، والذي يسهم في تحقيق سهولة الحصول على الخدمات الصحية من اي مكان يتواجد فيه المستفيد وهذا مانسعى لتحقيقه من خلال تطبيق موعدي.