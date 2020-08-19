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تعليم البكيرية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تعليم البكيرية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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تعليم البكيرية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

تعليم البكيرية يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
http://almnatiq.net/?p=895178
اعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم الأربعاء، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي1442هـ .
وأوضح الراجح أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقا للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزز الاستقرار لجميع المدارس ويسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد .
من جهته أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الراجح  أن الحركة كانت شاملة وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، لافتاً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً  بنظام فارس من خلال حساب قادة وقائدات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعين على المعلم والمعلمة المنقولين الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.

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