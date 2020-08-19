أمير القصيم يلتقي مدير عام التدريب التقني ويتسلم تقرير العمل عن بعد

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن ، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه تقريراً عن جهودهم خلال العمل عن بعد في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وفي بداية الاستقبال استمع سموّه من قبل المذن ، لشرح عن الدليل الإرشادي للعودة للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها في مختلف المنشآت التدريبية في المملكة ومن ضمنها منطقة القصيم في ظل التعليمات الواردة ، مستمعاً سموه عن الأرقام والإحصائيات التي حققتها في التدريب عن بعد في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الفصل التدريبي الثاني للعام 1440/1441هـ ، منها أنه قرابة 3235547 مستخدم سجل الدخول ، وقرابة 52،748 شعبة تدريبية ، وأكثر من 201،320 متدرباً ومتدربة ، وقرابة 12،300 مدرباً ومدربة ، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على ما يحظى به التدريب التقني والمهني في المنطقة من رعاية واهتمام ودعم لا محدود من قبل سموه ، ناقلاً تحيات وشكر معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد لسمو أمير القصيم على دعمه للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شتى المجالات .

ونوه سمو أمير المنطقة بما يحظى به التدريب التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيداً بما تقوم به الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وماتقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة ، داعياً إلى بذل الجهد المضاعف مع بداية العام والتواصل الفعال مع الإدارات المختصة .