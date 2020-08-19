أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بعنيزة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة لعام 2019م.



جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان , الذين قدموا للسلام على سموه وعرض الخطة الإستراتيجية للمجلس الحالي في دورته الرابعة 1440/1441هـ.



واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من قبل رئيس الغرفة عن ما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز المبادرات والأنشطة والخدمات التي قدمتها ونفذتها غرفة عنيزة خلال جائحة كورونا ، من منطلق مسئوليتها الدينية والوطنية والاجتماعية ، وتفاعلاً من الغرفة مع قرارات حكومتنا الرشيدة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك للتخفيف من الآثار التي سببتها الجائحة ولتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة ، منها توفير خدمات الغرفة الإلكترونية ، وإعفاء المستأجرين بالغرفة من الإيجار لمدة شهر ، والتدريب عن بعد ، ومساندة الجهات الأمنية والصحية.

كما اطلع سموه على مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية لعام 1440/1441هـ التي تخدم روح المبادرة ودعم الاستثمار ، لتتوافق مع رؤية المملكة 2030وبرامج التحول الوطني ، من أهمها أن تكون عنيزة بيئة تجارية جاذبة للاستثمار مساهمة في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.



ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها غرفة عنيزة لخدمة المنطقة ومستثمريها ، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة ، وزيادة المساهمة والتنسيق في دعم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المحافظة وزوارها من خلال إقامة الورش والمحاضرات والدورات التدريبية ، مؤكداً حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها .



من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار الحركان عن بالغ شكره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة ، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على دعم وتطوير وتكثيف أنشطتها في سبيل خدمة المحافظة.