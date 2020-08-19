أمير القصيم يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي , ومدير مرور منطقة القصيم العميد صالح بن محمد العواجي ، للسلام على سموه واطلاعه على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.



ونوه سموه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من جهود لتعزيز السلامة المرورية، وتنظيم الحركة في المدن ، بما يحقق انسيابية الحركة، مؤكداً ضرورة العمل مع الجهات لمعالجة النقاط الحرجة، وتحسين حركة السير عبر الحلول المرورية، والهندسية الدقيقة والسليمة والواضحة ، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بذلك ، مبيناً أهمية العمل على تكثيف وتطوير الجهود التوعوية ، وتعزيز الضبط الآلي للمخالفات.

واطلع سموه على جهود إدارة مرور المنطقة خلال الفترة الماضية خلال الجائحة ، التي شملت التعاون مع عدد من الجهات في عدة جوانب توعوية وإرشادية في عدد من المواقع في منطقة القصيم ، مشيداً بهذه الجهود ، متمنياً سموه لمنسوبي مرور القصيم كل التوفيق والسداد في مهام عملهم.



من جهته عبر مدير مرور منطقة القصيم ، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لجهود مرور المنطقة، مؤكداً أن منسوبي المرور يواصلون العمل الميداني لمتابعة ورصد المخالفات المرورية، وتحسين انسيابية الحركة في الطرقات والشوارع الرئيسية، لاسيما المواقع التي تشهد إقبالاً من زوار المنطقة.