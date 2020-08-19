«بلدية البكيرية» تستعد لانطلاق موسم تمور البكيرية.. غداً الخميس

المناطق_ محمد المسلم عدسة محمد الخليفي

تستعد بلدية محافظة البكيرية وبالتعاون مع المجلس البلدي شريك النجاح لإطلاق موسم تمور البكيرية المدينة الصحية الأولى غداً الخميس ، في مقره على طريق الملك فهد جوار سوق الخضار.

من جانبه اعتبر محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة رئيس لجنة التنمية السياحية أن محافظة البكيرية تشتهر بالتمور التي ستضيف للبكيرية من خلال هذا الموسم مردوداً اقتصادياً جيداً وشكر الخليفة جميع العاملين بالموسم والجهات المنظمة وتمنى أن يجد الزائر للموسم الفائدة المرجوة من إقامته.

وأوضح رئيس بلدية البكيرية رئيس لجنة المهرجانات بلجنة التنمية السياحية والمشرف العام على موسم التمور يوسف بن عبدالله الخليفة أن مهرجان موسم التمور هذه السنة يأتي امتداداً لمهرجانات التمور التي أقيمت في البكيرية خلال الأعوام الماضية والتي ظهرت بصورة جيدة من خلال ما قُدِّم من شتى أنواع التمور وأجودها، التي تشتهر بها مزارع محافظة البكيرية والمراكز التابعة لها وبين رئيس البلدية إن البلدية ومن حرصها على تنوع المهرجانات سعت إلى أن يكون موسم التمور لهذا العام مختلفاً فنتمنى التوفيق للعاملين وأن يعكس الموسم ما تحظى به محافظة البكيرية من منتج التمور وذكر أن الاستعدادات للمهرجان بدأت منذ وقت مبكر لاستقبال زوار موسم التمور حيث تم تجهيز الموقع بالكامل.

وختم “الخليفة” حديثه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم لدعمه اللامحدود في سبيل إنجاح مهرجانات التمور بمنطقة القصيم عامة ومحافظة البكيرية بشكل خاص بمتابعة مستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، كما شكر رئس البلدية يوسف الخليفة رئيس لجنة التنمية السياحية بالبكيرية محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة لمساهمته الفعّالة في الإعداد للموسم, وقدّم شكره للداعمين والرعاة المشاركين في دعم هذا الموسم وعلى رأسهم المجلس البلدي شريك النجاح الذين قدمو كل ما لديهم من أجل إنجاح الموسم ولفريق عمل الموسم.