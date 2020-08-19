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رئيس غرفة القصيم: نظام مكافحة التستر التجاري الجديد داعماً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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رئيس غرفة القصيم: نظام مكافحة التستر التجاري الجديد داعماً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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المناطق_بريدة

أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الأستاذ: عبد العزيز بن عبد الله الحميد بتوجيه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وموافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر الجديد الذي سيسهم بالحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد وطننا الغالي.

مؤكداً أن النظام سيدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيمّكنها من زيادة نموها وسيساعد على توطين بعض القطاعات والمجالات التي أثر عليها التستر إضافةً لكونه حماية للمستهلكين من الغش التجاري وحماية لرأس المال.

مبيناً في ذات الوقت أن الغرفة قامت بإعداد أبحاث ودراسات حول هذا الموضوع وتم عرضها للمسؤولين وأصحاب القرار والمهتمين من رجال الأعمال ومؤكداً استعداد ورغبة الغرفة للمساهمة في أي اتجاه يحقق التطلعات والرؤى المنشودة. أ

الجدير أن غرفة القصيم في وقتٍ سابق أعدت دراسة تحليلية متكاملة عن ظاهرة التستر التجاري بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والآثار المترتبة عليها والحلول المقترحة وتم رفعها للمسؤولين وأصحاب القرار للاطلاع عليها.

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