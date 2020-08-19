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شباب وشابات بلقرن يفعلون اقتصاد “نشامى الحي،” بجني 300 ألف شتلة مثمرة

شباب وشابات بلقرن يفعلون اقتصاد “نشامى الحي،” بجني 300 ألف شتلة مثمرة

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شباب وشابات بلقرن يفعلون اقتصاد “نشامى الحي،” بجني 300 ألف شتلة مثمرة

شباب وشابات بلقرن يفعلون اقتصاد “نشامى الحي،” بجني 300 ألف شتلة مثمرة
http://almnatiq.net/?p=895207
المناطق - بلقرن
انطلقت في محافظة بلقرن فرصة ” نأكل مانزرع ” وذلك ضمن مشروع ” نشامى الحي” الذي أطلقه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ضمن مبادرة “نشامى عسير” وينفذه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

وشارك عدد من الشباب والشابات في المحافظة بالعمل في مزرعة بن شيبان والتي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة من الفواكه الموسمية تتصدرها الفراولة بأكثر من 160 ألف شتلة، إضافة إلى الرمان و التين و العنب والطماطم ، حيث قاموا بتنظيفها، وجني ثمارها، وتنظيمها في عبواتٍ.
وعرضت اللجنة منتجات المزرعة في ثلاثة أركان في شارع الإبداع تم تسليمها لعدد من أفراد الأسر المتعففة لبيعها كثمار أو تحويلها إلى عصير طازج يتم بيعه للزوار و المصطافين.

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