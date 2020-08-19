الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.