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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية
http://almnatiq.net/?p=895228

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الألمانية برلين، المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية لارس هندريك رولر.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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