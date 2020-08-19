4 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تحديد المستوى في الإنجليزية والرياضيات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المناطق - فتحيه عبدالله

أنهت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة اختبارات تحديد المستوى للطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي 1441- 1442هـ ، وبنسبة حضور وصلت الى 95% ، وكان عدد الحضور الإجمالي ٤٣٢٢ طالبا وطالبة ، حيث كان عدد الطالبات الى 2832 طالبة ، والطلاب 1490 طالبا ، بينما تم إعفاء 121 طالبة و88 طالبا عن حضور الاختبارات لتقديمهم شهادات معتمدة .

وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتور عبد العزيز الفهيد أن نتائج الاختبارات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليبدأ بعد ذلك الاستعداد لبرنامج التهيئة للطلاب والطالبات ، والذي يبدا في الأسبوع القادم إن شاء الله ويتضمن برامج إرشادية وتعريفية بالجامعة ، متمنيا كل التوفيق للطلاب والطالبات في عامهم الدراسي الجديد .

وأشار الى أن اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات تعتبر إحدى الممارسات المعتمدة عالميا لتحديد مستوى الطلاب والطالبات المستجدين المتقدمين للدراسة الجامعية ، والتي تساعد متخذي القرار على التخطيط لتسريع عمليات التعلم ، عبر إكساب المهارات الأساسية للطلاب والطالبات المتقدمين وإعفاء البعض من دراسة المقررات التي لا يحتاجونها .

ولفت الفهيد الى أن تقديم الاختبارات في اللغة الإنجليزية يتم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس وهي الجهة التي تعد مادة الاختبارات كجهة خارجية محايدة ، كما يتم تقديم اختبارات الرياضيات بمستويين أول وثاني بالتعاون مع جامعة ( لفبرة ) في بريطانيا ، مشيرا الى أن الاختبارات نفذت على فترتين صباحية ومسائية وضمن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من الجهات الصحية بالمملكة وعلى رأسها التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم .

