أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي

المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته بوفاة عضو مجلس المنطقة السابق محمد بن أحمد السفياني، وبوفاة مدير الخطوط السعودية السابق بمنطقة جازان سعيد بن سلامة الحويفي -رحمهما الله – اثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوي واسرتي الفقيدين السفياني والحويفي ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز لديه.