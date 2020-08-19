احدث الأخبار

“نظام مكافحة التستر الجديد” يٌشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين
أبرز المواد
 مسابقة “زمالة مسك ” تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق أهدافها المستقبلية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي
منطقة جازان
 4 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تحديد المستوى في الإنجليزية والرياضيات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية
أبرز المواد
 ثبوت رؤية هلال محرم.. غداً بداية العام الهجري الجديد
أبرز المواد
 وزير العدل يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة العامة
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق منصة “فروسية” الإلكترونية لتعزيز خدمات الخيل في المملكة
أبرز المواد
 حقيقة سجن مستخدمي الجوال أثناء القيادة لمدة 24 ساعة
أبرز المواد
 رئيس غرفة القصيم: نظام مكافحة التستر التجاري الجديد داعماً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
منطقة القصيم
 شباب وشابات بلقرن يفعلون اقتصاد “نشامى الحي،” بجني 300 ألف شتلة مثمرة
منطقة عسير
 أمير القصيم يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة
أبرز المواد
“نظام مكافحة التستر الجديد” يٌشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين

“نظام مكافحة التستر الجديد” يٌشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين

أبرز المواد
مسابقة “زمالة مسك ” تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق أهدافها المستقبلية

مسابقة “زمالة مسك ” تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق أهدافها المستقبلية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي

أمير منطقة جازان يعزي أسرتي وذوي السفياني والحويفي

منطقة جازان
4 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تحديد المستوى في الإنجليزية والرياضيات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

4 آلاف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تحديد المستوى في الإنجليزية والرياضيات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المنطقة الشرقية

“نظام مكافحة التستر الجديد” يٌشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين

“نظام مكافحة التستر الجديد” يٌشدد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخص لها والإبلاغ عن المتسترين
http://almnatiq.net/?p=895248
المناطق - الرياض

شدد نظام مكافحة التستر الجديد على قيام كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها وفقاً لما نص عليه النظام.

وتضمن نظام مكافحة التستر الجديد بنوداً تشدد على مراقبة ومتابعة كافة الأنشطة الاقتصادية التي يشترط لممارستها الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة.

وبين النظام أن الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل كافة الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أمس مَكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.

كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

وأقر نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

روابط ذات صلة

مسابقة “زمالة مسك ” تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق أهدافها المستقبلية

مسابقة “زمالة مسك ” تمنح الشباب الفرصة للمساهمة في تنمية المملكة وتحقيق أهدافها المستقبلية
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المستشار الاقتصادي في المستشارية الألمانية الاتحادية
ثبوت رؤية هلال محرم.. غداً بداية العام الهجري الجديد

ثبوت رؤية هلال محرم.. غداً بداية العام الهجري الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*