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ولي العهد يجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي

ولي العهد يجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي
http://almnatiq.net/?p=895251
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.
وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق “أوبك بلس” بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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