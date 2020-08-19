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عملية عاجلة لإنقاذ رضيع عمره يومين بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

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عملية عاجلة لإنقاذ رضيع عمره يومين بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

عملية عاجلة لإنقاذ رضيع عمره يومين بمستشفى الخميس للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=895256
المناطق - عسير

أجرى فريق طبي مختص بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور المهدي نبيل ؛ عملية جراحية لإنقاذ رضيع إثر تعرضه لفتق في عضلة التنفس ، حيث تبين بعد الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للرضيع البالغ من العمر ( يومين ) تعرضه لفتق في عضلة التنفس أدى إلى ارتفاع الأمعاء والمعدة والطحال مما تسبب في حدوث ضيق تنفس لدى الطفل .

وتم إجراء العملية الجراحية بشكل عاجل وإعادة الأعضاء لمكانها الطبيعي ،ورتق الفتق الحجابي ، وتكللت بالنجاح ، ويتمتع الطفل حاليا ً بصحة جيدة – بفضل الله – .

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