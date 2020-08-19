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تبديل مفصل الورك لمريض عمره ٨٠ عاماً بمستشفى النماص

تبديل مفصل الورك لمريض عمره ٨٠ عاماً بمستشفى النماص

منطقة عسير
عملية عاجلة لإنقاذ رضيع عمره يومين بمستشفى الخميس للولادة والأطفال

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تبديل مفصل الورك لمريض عمره ٨٠ عاماً بمستشفى النماص

تبديل مفصل الورك لمريض عمره ٨٠ عاماً بمستشفى النماص
http://almnatiq.net/?p=895259
المناطق - عسير

أجرى فريق طبي بمستشفى النماص عملية طبية لمريض عمره ثمانين عاماً ، تعرض لحادث سقوط نتج عنه كسر بعنق عظمة الفخد اليمنى .

وأوضحت صحة عسير ، أنه تم تبديل مفصل الورك جزئياً وتمت العملية بنجاح ويتمتع المريض بصحة جيدة – ولله الحمد – ، وكانت هذه العمليات تجرى فقط في مستشفى عسير المركزي و أصبحت الآن تجرى في مستشفيات الخميس العام ، وسراة عبيدة والنماص ومحايل.

و تم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري ضمن برنامج رحال “ الأطباء الزائرين “ ، وأخصائيي العظام الدكتور محمود وهدان والدكتور عبدالله معداوي .

يأتي ذلك في ظل توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية بشكل فعّال .

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