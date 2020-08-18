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افتتاح ديوانية المزاحمية

افتتاح ديوانية المزاحمية
http://almnatiq.net/?p=895262
المناطق - الرياض

ضمن برامج لجنة التنمية الأهلية بالمزاحمية قامت اللجنة بتنفيذ ديوانية المزاحمية على مساحة ٤٠٠ متر مربع بحي الأندلس لتكون مكان يجتمع به كبار السن والمتقاعدين وأهالي المحافظة وضيوف المحافظة .
وقال عضو اللجنة والمشرف على الديوانية الأستاذ محمد العمران أن هذه الديوانية امتداداً لبرامج وفعاليات اللجنة
وخصصت لخدمة الأهالي بحيث تكون مكان مجهز بجميع الخدمات ومن ضمنها الضيافة في الفترة الصباحية والمسائية على مدار الأسبوع وشغل أوقات الحضور بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتنظم برامج وأنشطة اجتماعية تهتم بخدمة المجتمع ، ووجه الدعوة للجميع للحضور والاستفادة من الديوانية .
وقدم العمران شكره لسعادة محافظ المزاحمية ورئيس بلدية المحافظة والقطاع الخاص وكذلك مجلس إدارة لجنة التنمية على وقفتهم الصادقة ودعمهم المستمر لبرامج اللجنة .

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