وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية

المناطق - واس

قام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بعقد جلسة مباحثات رسمية، مع مستشار السياسة الخارجية والأمن بالمستشارية الألمانية الدكتور يان هاكر.

وتم خلال الجلسة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، إضافة لبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.