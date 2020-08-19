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الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني
http://almnatiq.net/?p=895269
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.
وتم خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.

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وزير الخارجية يستقبل متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية ومستشار السياسة الخارجية للمجموعة
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