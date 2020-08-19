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وزير الخارجية يستقبل متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية ومستشار السياسة الخارجية للمجموعة

وزير الخارجية يستقبل متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية ومستشار السياسة الخارجية للمجموعة
http://almnatiq.net/?p=895282
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، متحدث السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية يورغن هارت، ومستشار السياسة الخارجية لمجموعة CDU/CSU البرلمانية كريستيان فورنيك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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