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فرق الانقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تباشر حالة غرق طفلين في قرية الشط

فرق الانقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تباشر حالة غرق طفلين في قرية الشط

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فرق الانقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تباشر حالة غرق طفلين في قرية الشط

فرق الانقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تباشر حالة غرق طفلين في قرية الشط
http://almnatiq.net/?p=895296
المناطق - عسير

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٨:٠٩) اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالتي غرق لطفلين بوادي العرين في قرية الشط .
وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن غرق طفلين في مستنقع ماء بعمق ٢م تقريباً فيما قد تم إنتشال الطفل الأول والذي يبلغ من العمر (٨ سنوات) من قبل المواطنين قبل وصول الفرق للموقع وهو متوفي وقد بدأت فرق الإنقاذ بعملية البحث والتمشيط بمساعدة المواطنين حيث تم العثور على الطفل الثاني والذي يبلغ من العمر (١١ سنة) وإنتشاله من قبل الفرق وهو متوفي ، تغمدهما الله بواسع رحمته وجعلهما شفيعين لذويهم ، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

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