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رئيس بلدية تيماء يعتمد قرار ترقيات ١٢ موظف

رئيس بلدية تيماء يعتمد قرار ترقيات ١٢ موظف
http://almnatiq.net/?p=895300
المناطق- تبوك- محمد الربيعة

صدرت موافقة سعادة رئيس بلدية‬⁩محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي على ترقية عدد من منسوبي البلديه وذلك بعد اعتماد محاضر الترقيه من الخدمه المدنيه على منصه مسار، ومن خلال نظام الترقيات الاالكترونيه لموظفي القطاع الحكومي وذلك على النحو التالي:
احمد حسن شامي المرتبة 10
حمدان هجيج العنزي المرتبة 9
محمد مليح العنزي المرتبة 8
احمد نافع الرشيدي المرتبة 8
سلطان عماش الفقير المرتبة 7
محمد عضيب العنزي المرتبة 6
عاطف يوسف الشرعبي المرتبة 6
عطالله عزام العنزي المرتبة 5
ابراهيم فهد الدوشان المرتبة 5
عبدالله حمود الشولي المرتبة 5
نايف مهل العنزي المرتبة 6
عساف محمد العنزي المرتبة 4

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