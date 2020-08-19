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مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر في نجاح ” التعليم عن بعد “

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر في نجاح ” التعليم عن بعد “

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وقف على سير تسليم " المقررات " وأشاد بجهود المدارس ..

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر في نجاح ” التعليم عن بعد “

مدير تعليم جدة: نتطلع لشراكة فاعلة من الأسر في نجاح ” التعليم عن بعد “
http://almnatiq.net/?p=895303
المناطق - جده

قام مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي صباح اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية لعدد من المدارس يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، واطلع خلالها على استعدادات المدارس والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقى بعدد من أولياء أمور الطلاب وحثهم على الشراكة والتعاون البناء مع المدرسة خلال المرحلة المقبلة وتذليل كافة العقبات وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم الى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد .

واكد المدير العام في لقائه مع الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها على أهمية التواصل مع الطلاب و أولياء الأمور وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بعد، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم .

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