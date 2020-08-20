أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرَد على بعض المناطق

المناطق_الرياض

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف

وذكرت الهيئة في تقريرها أن رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تنشط على مناطق الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وجازان وتشمل الأجزاء الساحلية

وأضافت أن المدينة المنورة والأحساء قد تسجلان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ44 درجة مئوية، فيما يمكن أن تسجل أبها وطريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 19 درجة مئوية