لعرض تحديات ومعوقات القطاع الصناعي.. نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي صناعيي عسير بغرفة أبها

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نظمت غرفة أبها لقاءً مع معالي المهندس/ أسامة بن عبد العزيز الزامل – نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من صناعيي عسير، وذلك بحضورممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية الأستاذ مهدي آل هضبان اليامي – عضو مجلس الإدارة ، والمهندس سلطان آل دباره عضو مجلس إدارة غرفة ابها ، والأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران. بدء اللقاء بكلمة لغرفة أبها ألقاها المهندس سلطان آل دباره حيث أشار فيها أنه نيابة عن رئيس الغرفة حسن الحويزي ونائبه عبد العزيز المغترف وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة ومنتسبي الغرفة وقطاع الأعمال يرحب بمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ، مؤكداً على أن اللقاء يأتي لعرض تحديات ومعوقات القطاع الصناعي بمنطقة عسير، ومناقشة آليات التطوير الممكنة له بهدف زيادة حجم الأعمال الخاصة به خلال الفترة القادمة بإذن الله. ثم عرض أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران عرضاً مرئياً تتضمن عدداً من الموضوعات الصناعية الخاصة بعسير، وقد اشتملت على مرئيات لغرفة أبها حول أهم التحديات والمقترحات المطروحة ومبادرات الغرفة ومساهمتها الفعالة في تطوير الصناعة.

من ناحية أخرى تطرق اللقاء حول المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، دورها في مساندة المستثمرين الصناعيين بعسير في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار على السوق الصناعي السعودي، كما تطرق اللقاء إلى حجم الشرائح المستفيدة من تطبيق المبادرات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم المصانع السعودية للمحتوى المحلي. وبدوره أبدى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه بن عبدالعزيز الزامل اهتماماً بالغاً بما عرضته غرفة أبها من خلال اللجنة الصناعية من مبادرات لتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي في عسير وكذلك لتحفيز النمو الصناعي وتنوعه، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على التشاركية الايجابية مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالصناعة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستفادة من الميز النسبية لمنطقة عسير لتطوير بعض التجمعات الصناعية خاصة في المجال الطبي والغذائي وصناعة الدهان على سبيل المثال لا الحصر.

وأكد الزامل على أن المبادرات التي تلامس القطاعات الصناعية تأتي ضمن توجيهات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر الخريف للعرض على القطاع الخاص حزم المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الازمة الاقتصادية ، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا المستجد سوف يتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وأن خريطة العالم التجارية تغيرت بشكل جذري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل وعام.

واختتم الزامل حديثه موضحاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة جميع التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة ومنها بطبيعة الحال منطقة عسير، إذ إن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي خدمت القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي وما قدمه من مبادرات ووفرة من إمدادات خلال الأزمة.