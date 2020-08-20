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الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

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الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا
http://almnatiq.net/?p=895363
المناطق - الرياض

نفت وزارة الصحة وجود دراسات علمية قطعية تثبت ارتباط خطورة تكون الخثرات أو الجلطات الدموية، بالمتعافين من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة ردا على استفسار مواطن على موقع التواصل “تويتر”، عن وجود مثل الدراسات، “غير صحيح، حيث أنه لا توجد دراسات علمية قطعية تثبت ارتباط خطورة تكون الخثرات أو الجلطات الدموية في الحالات المتعافية من عدوى فيروس كورونا الجديد”، ليرد المواطن بالشكر على تجاوب الوزارة معه.

ويأتي ذلك بعد تداول دراسات تقول إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يزيد من مخاطر التعرض للجلطات الخطيرة، وعلى رأسها جلطة الرئة التي تحدث بشكل مفاجئ، لذا يجب الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وتلقي العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.

وفي العموم، يعتبر تجلط الدم داخل الشرايين أمرًا خطيرًا، فربما لا يزول التجلط من تلقاء نفسه، ويعيق تدفق الدم بالجسم، وفي بعض الحالات، تنتقل الجلطة من مكان لآخر، ما يزيد الوضع سوءًا، وعادةً ما تنشأ في المخ أو القلب أو الرئتين، وبالتالي تهدد صحة المريض.

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