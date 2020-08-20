احدث الأخبار

الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن
أبرز المواد
 وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر
أبرز المواد
 الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا
أبرز المواد
 10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة
أبرز المواد
 السودان: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرَد على بعض المناطق
أبرز المواد
 “فضيحة أخلاقية” تلاحق رئيس وزراء كندا
أبرز المواد
 المملكة تتصدر دول العالم في «معرفة بدء مشروع جديد»
أبرز المواد
 لجنة التنمية السياحية بمحافظة البدع تناقش تطوير المواقع التراثية وكيفية استثمارها
منطقة تبوك
 لعرض تحديات ومعوقات القطاع الصناعي.. نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي صناعيي عسير بغرفة أبها
منطقة عسير
 وزير يمني: 70 % من العمليات الإغاثية في اليمن مقدمة من دول تحالف دعم الشرعية
أبرز المواد
 دراسة جديدة تُوضِّح مراحل أعراض كورونا.. هذا هو العارض الأول
أبرز المواد
الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن

الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن

أبرز المواد
وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر

وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر

أبرز المواد
الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

أبرز المواد
10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة

10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة

أبرز المواد

الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن

الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن
http://almnatiq.net/?p=895367
المناطق_الرياض

أطلق حساب الأمن العام في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، وجاءت الهوية الجديدة محاطة باللون الأحمر وبداخلها شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة باللون الأبيض والأسود).

وكشف حساب الأمن العام عبر تغريدة قال فيها: “معًا.. نحافظ على الأمن بالوقاية من الجريمة.. وضبطها.. والقبض على مرتكبيها”.

ولخّصت تغريدة الأمن العام مهام وأهداف الأمن العام بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها، والتحقيق فيها، والقبض على الجناة، وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، ومكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

روابط ذات صلة

وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر

وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر
الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا

الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا
10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة

10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*