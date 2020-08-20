الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

صعد الذهب، اليوم الخميس، معوضا بعض الخسائر التي إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 في المئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأميركية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 في المئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 في المئة إلى 934.71 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2167.52 دولار.