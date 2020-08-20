احدث الأخبار

خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد
أبرز المواد
 تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا
أبرز المواد
 سُم فتّاك في فنجانه الصباحي.. أبرز معارضي بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال
أبرز المواد
 الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد
أبرز المواد
 الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن
أبرز المواد
 وزير المالية الكويتي: نواجه أزمة سيولة ولن نستطيع دفع رواتب ديسمبر
أبرز المواد
 الصحة: لا صحة لوجود دراسات قطعية تثبت ارتباط الجلطات الدموية بمتعافي كورونا
أبرز المواد
 10 أضرار بسبب النوم تحت المروحة
أبرز المواد
 السودان: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرَد على بعض المناطق
أبرز المواد
 “فضيحة أخلاقية” تلاحق رئيس وزراء كندا
أبرز المواد
 المملكة تتصدر دول العالم في «معرفة بدء مشروع جديد»
أبرز المواد
خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد

خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد

أبرز المواد
تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا

تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا

أبرز المواد
سُم فتّاك في فنجانه الصباحي.. أبرز معارضي بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال

سُم فتّاك في فنجانه الصباحي.. أبرز معارضي بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال

أبرز المواد
الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

أبرز المواد

خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد

خادم الحرمين يهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد
http://almnatiq.net/?p=895371

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا

تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا
سُم فتّاك في فنجانه الصباحي.. أبرز معارضي بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال

سُم فتّاك في فنجانه الصباحي.. أبرز معارضي بوتين يتعرض لمحاولة اغتيال
الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

الذهب ينتعش مع تجدد المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*