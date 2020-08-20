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كاليفورنيا تتعرض لـ”حرب صواعق”.. تدمير 50 منزلا وإجلاء عشرات الآلاف

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كاليفورنيا تتعرض لـ”حرب صواعق”.. تدمير 50 منزلا وإجلاء عشرات الآلاف

كاليفورنيا تتعرض لـ”حرب صواعق”.. تدمير 50 منزلا وإجلاء عشرات الآلاف
http://almnatiq.net/?p=895373
المناطق_وكالات

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقرابة الـ11 ألف ضربة صاعقة خلال 72 ساعة الأخيرة، تسببت في 367 حريقًا، وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

ووصفت السلطات المحلية موجة الصواعق بأنها “الأسوأ من نوعها منذ 10 سنوات”، حيث التهمت النيرات عشان المنازل، ولقي قائد طائرة هليكوبتر مصرعه، وصدرت  أوامر إجلاء إجباري صدرت بحق الآلاف، حسبما قال ويل باورز المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق.

وفي وسط كاليفورنيا، قالت الإدارة إن طائرة هليكوبتر تحطمت أثناء مهمة لإلقاء الماء لمكافحة الحرائق في مقاطعة فريسنو على بعد حوالي 258 كيلومترا جنوبي سان فرانسيسكو، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وأضافت أنه إلى الشمال من تلك المنطقة، استعرت حرائق تؤججها الرياح على مساحة أكثر من 46 ألف فدان قرب فيرفيلد وفاكافيل في التلال والجبال خلال الليل لتدمر ما لا يقل عن 50 منزلا وبناية، كما ألحقت أضرارا بخمسين أخرى.

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