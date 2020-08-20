تقرير «الشيوخ» يتهم حملة حملة ترمب بصلات مع روسيا

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فضل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهل التقرير الذي أصدرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، التي يرأسها جمهوري، حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 وما بعدها. التقرير الذي طال انتظاره والذي يأتي بعد أكثر من عام على إصدار المحقق الخاص روبرت مولر تقريره عن نتائج التحقيقات التي أجراها حول هذا الملف، أوضح تفاصيل مهمة عن الاتصالات التي قامت بين حملة ترمب أو على الأقل عدد من أعضائها مع موسكو

وقبل أقل من شهرين ونصف الشهر على الانتخابات، فضل ترمب التهرب من الإجابة على الأسئلة عن نتائج التقرير الذي جاء في نحو ألف صفحة، قائلا إنه لم يقرأه، مكتفيا بترداد ما يصفه «بحملة مطاردة الساحرات» و«الخدعة». وخلال جولة انتخابية في ولاية أريزونا أضاف ترمب «قال إنني لا أعلم شيئا عن الموضوع، قالها بصوت عال وواضح»، في إشارة إلى تقرير مولر، الذي أكد بعد تحقيق دام 22 شهرا، أنه لم يجد دليلا كافيا لتوجيه الاتهام إلى أي من أعضاء حملة ترمب بالتآمر أو التنسيق مع الكرملين للتدخل في الانتخابات، وهو ما كان يردده ترمب دوما

يحدد التقرير التهديدات ونقاط الضعف المتعلقة بالاستخبارات المضادة التي تم الكشف عنها من خلال الاتصالات الروسية واستعداد بعض أعضاء حملة ترمب لقبول المساعدة الخارجية. وكشف عن قائمة واسعة من الاتصالات بين أعضاء حملة ترمب وروسيا. ومن بين هذه الشخصيات المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، التي التقت بدونالد ترمب جونيور وبول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب وجاريد كوشنر صهر الرئيس في برج ترمب في يونيو (حزيران) 2016 بعد أن وُعدوا بالحصول على «معلومات قذرة» بحق هيلاري كلينتون. ولكن بدلا من ذلك وجهت فيسيلنيتسكايا النقاش نحو العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب تقرير اللجنة. وكتبت اللجنة أن «الصلات التي كشفت عنها حول هذه المحامية، كانت أكثر شمولا ومثيرة للقلق مما كان معروفا سابقا. كما أشارت إلى شبكة الاتصالات المعقدة بين المسؤولين الروس وحملة ترمب، والتي غالبا ما تكونت من خلال سعي روسيا إلى التواصل مع أي شخص يدور في فلك ترمب»

وأعطت مثالا عن قيام رجل الأعمال الأميركي بوب فورسمان بنقل «رسائل موجزة» بين عدد من أعضاء حملة ترمب وأفراد مرتبطين بالكرملين، بمن فيهم أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سلطت اللجنة الضوء على الكيفية التي بحثت فيها روسيا ودول أخرى عن فرص للتواصل مع مسؤولي ترمب. لكنها ركزت بشكل أساسي على خلاصة قالت فيها إن روسيا «تعتبر فريق ترمب الانتقالي عديم الخبرة وغير منظم وغير مستعد» وسعت إلى استغلال أوجه القصور هذه للتسلل والتلاعب في السياسة الأميركية خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها عادة الإدارات الأميركية بعد تغير الرئيس. كما وصف التقرير قسطنطين كيليمنيك الشريك التجاري السابق لمانافورت بأنه «ضابط مخابرات روسي»، علما بأن تقرير مولر قال عنه إنه قد يكون على صلة بالمخابرات الروسية. كليمنيك هو مواطن مزدوج الجنسية لروسيا وأوكرانيا وعمل كمترجم للجيش الروسي، كان «حلقة الوصل الأساسية» بين مانافورت وأحد موكليه، وعمل معه على محاولة تقويض الأدلة على تدخل روسيا في انتخابات 2016 بحسب تقرير لجنة الاستخبارات. وقالت اللجنة إنها «حصلت على بعض المعلومات التي تشير إلى أن كيليمنيك ربما كان على صلة بعملية اختراق وتسريب وثائق اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في هجمات إلكترونية سبقت الانتخابات»