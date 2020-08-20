إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 22.4 مليون

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 22.4 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 22 مليونا و 412 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 14.3 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والأرجنتين والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 323 ألفا و8 حالات والوفيات 41483

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 323 ألفا و8 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41483 حالة. وتعافى 1495 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 28 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة .

تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 376 وفي أستراليا إلى 463 حالة

وفاة.

وقالت السلطات الصحية في الولاية إن انخفاض الأرقام في الأيام الأخيرة يعكس تباطؤا في انتشار الوباء في الولاية مما يشير إلى إمكانية انحسار للموجة الثانية.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 23993 إصابة تعافى منها 15241 شخصا.

إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز نصف مليون والوفيات تقترب من 16 ألفا

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 500 ألف يوم الأربعاء بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 16 ألفا، مع اقتراب البلاد من نهاية فترة العزل العام المطبق منذ خمسة أشهر.

وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة بلغ 502178، بينما وصلت الوفيات إلى 15979. وبلغ عدد الحالات النشطة 158893

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

ليبيا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات و15 حالة شفاء في عموم البلاد.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 9,463 إصابة، منها 8.276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,018 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 288 حالة إصابة جديدة في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن من بين حالات الاصابة 276 حالة عدوى محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 16 ألف و 346 حالة.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا في حالات الاصابة بالفيروس، وذلك في ظل استمرار ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس المرتبطة بكنيسة في سول.

وقالت يونهاب إن حالات الاصابة بالفيروس المرتبطة بكنيسة سارانج جيل بشمال سول ارتفعت إلى 623 حالة حتى أمس الأربعاء.

أوكرانيا تسجل 2134 إصابة بكورونا في أكبر زيادة يومية

ذكر وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الخميس أن بلاده سجلت 2134 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي يومي جديد للإصابات في أوكرانيا.

وقال إن البيانات الجديدة تجاوزت الرقم القياسي السابق ليوم واحد البالغ 1967 والذي أُعلن عنه أمس الأربعاء.

وارتفع عدد الحالات الجديدة بشكل حاد في أغسطس آب على الرغم من معاودة فرض بعض القيود في الآونة الأخيرة.

وبلغ مجمل الحالات 98537 منها 2184 ‭‭‬‬‬وفاة.