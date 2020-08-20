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«البيئة» لـ «مربي الماشية»: لا دعم للمتخلفين عن تحديث البيانات

«البيئة» لـ «مربي الماشية»: لا دعم للمتخلفين عن تحديث البيانات
http://almnatiq.net/?p=895387
المناطق_الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج. وأوضحت أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة. وقالت الوزارة إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح. ونشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال والحاسب الآلي.

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