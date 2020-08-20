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فيسبوك يحذف 790 مجموعة مرتبطة بنظرية المؤامرة لليمين المتطرف الأميركي

فيسبوك يحذف 790 مجموعة مرتبطة بنظرية المؤامرة لليمين المتطرف الأميركي
http://almnatiq.net/?p=895388
المناطق_متابعات

أعلنت شركة “فيسبوك” أنها حذفت 790 مجموعة بموقعها الشهير للتواصل الاجتماعي على صلة بنظرية المؤامرة لليمين الأميركي المتطرف (كيو أنون).

وأضافت الشركة أنها بصدد تقييد حوالي 1950 مجموعة و440 صفحة وأكثر من 10 آلاف حساب على إنستجرام على صلة بـ “كيو أنون”، وهي نظرية للمؤامرة تتنامى عبر الإنترنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن فيسبوك ستتخذ أيضا إجراءات ضد الصفحات والمجموعات وحسابات إنستجرام المرتبطة بميليشيات مقرها الولايات المتحدة والجماعات الفوضوية غير المتصلة بالإنترنت التي تدعم العنف في الاحتجاجات، وكان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) صنف “كيو أنون” كتهديد إرهابي محلي محتمل.

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