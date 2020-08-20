مدير الهلال الأحمر بالجوف يقوم بجولة في القريات والمراكز التابعة

المناطق_محمد الحسن

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لمحافظة القريات والمراكز التابعة لها .

حيث اشتملت الزيارة على تفقد سير العمل بمركز إسعاف القريات ومركز إسعاف الحديثة بالإضافة لمركز إسعاف الحماد على الطريق الدولي .

كما وقف سعادته على التجهيزات الفنية وتلمس احتياجات العاملين بالمراكز مع التشديد على ضرورة تطوير العمل بما يواكب التقدم المميز الذي تشهده المملكة من خدمات صحية لا سيما في مواجهة جائحة كورونا منوهاً سعادته بأن إدارة الفرع حريصة على تذليل كل العقبات بما يعود بالنفع والتميز على الخدمة الإسعافية .

كما وجه سعادته مدراء المراكز الإسعافية والعاملين بها على بذل المزيد من الجهود للوصول للطموح المنشود بتميز جميع مراكز المنطقة سواء من حيث العمل الإداري أو الميداني في ظل التسهيلات التي تقدمها الهيئة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .

وقد رافق سعادته في الزيارة لمحافظة القريات المساعد للشؤون الإسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان ، والمدير الطبي بفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .