طموح الهلال بالتتويج المبكر يصطدم بقوة الأهلي.. والنصر يبحث عن نصيبه من التعاون

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خسر الفيصلي والاتحاد نقطتين ثمينتين بعد تعادلها 1 – 1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ففي الوقت الذي كان يبحث فيه «عنابي سدير» عن الفوز والتقدم للمركز الثالث تعرقل بالتعادل، وهو الأمر الذي ينطبق على «العميد» المتواجد في نفق مظلم، إذ كان يهدف إلى الخروج من اللقاء بالفوز والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارده وشكل له ولمحبيه كابوسًا مزعجًا.

أصحاب الأرض بهذه النتيجة رفعوا نقاطهم إلى 42 نقطة رابعاً، فيما أضحى لدى الاتحاد 27 نقطة في المركز 12.

من علامة الجزاء سجل لاعب الوسط الهولندي يوسف الجبلي هدف السبق للفيصلي «44»، وعّدل المدافع المتسبب في ركلة الجزاء حمدان الشمراني النتيجة للاتحاد بتسجيله هدف التعادل من كرة رأسية «66». وفي بريدة واصل الرائد نتائجه اللافتة وأسقط ضيفه الشباب بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2 – 1.

الرائد ينتصر في بريدة ليصل «رائد التحدي» للنقطة 42 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الفيصلي مقابل 38 نقطة للشباب في المركز السابع.

الفيحاء طوق النجاة لضمك والعدالة في رحلة المستحيل أمام الوحدة

وتقدم الشباب بهدف مهاجمه ماخيتي ديوب الذي استغل كرة عرضية من حسن معاذ وضعها برأسه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة «17»، ليبدأ بعدها الرائد رحلة البحث عن التعديل لكن محاولات لاعبيه لم تنجح في تعديل الكفة، فيما تعرض الشباب لضربة موجعة بخروج مهاجمه السنغالي ديوب للإصابة.

وفي الشوط الثاني نجح الرائد بقلب الطاولة بطريقة مثيرة بفضل تدخلات مدربه البلجيكي بيسنك هاسي الذي دفع بورقتي رائد الغامدي وجهاد الحسين، لينجح «الأحمر» بالتعديل عبر المغربي جلال الداوي «69»، ومن هجمة مرتدة مثالية، ترجم السوري جهاد الحسين تفوق فريقه في هذا الشوط بعدما واجه مرمى الحارس فاروق بن مصطفى ووضع الكرة بطريقة رائعة في شباك الشباب «80» ليحافظ الرائد على تقدمه ويؤمن أغلى انتصاراته هذا الموسم.

تعادل عادل

وتعادل الفتح مع الاتفاق 1 – 1 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتعتبر النتيجة غير مرضية للفريقين عطفاً على طموحات كل جانب منهما، فأصحاب الأرض مهددون بالهبوط ويبحثون عن كل نقطة، فيما يأمل «فارس الدهناء» المنافسة على حجز مقعد آسيوي.

وعلى الرغم من لعب «النموذجي» بعشرة لاعبين قرابة 70 دقيقة إلا أنه أجبر خصمه على نتيجة التعادل وحقق نقطة مهمة قياساً على ظروف المواجهة، وبات لديه 26 نقطة في المركز 14، أما الاتفاق فأصبح يمتلك 36 نقطة في المركز الثامن.

بعد مجهود فردي رائع تمكن المهاجم السنغالي سليمان دوكارا من تسجيل هدف التقدم للاتفاق بعد أن تبادل الكرة مع زميله لاعب الوسط التونسي نعيم السليتي الذي مرر له كرة جعلته ينفرد بالمرمى تعامل دوكارا معها جيداً وسددها بقدمه داخل الشباك «8»، وأرسل لاعب الوسط علي الحسن كرة بينية رائعة ترجمها المدافع الاوروغوياني ماتياس عندما سددها بين قدمي الحارس هدف التعادل للفتح «20»، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الفتح محمد الفهيد بعد اشتراكه العنيف مع لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي «23».

واستعاد الحزم توازنه وعزز موقفه في سبيل الهروب من مؤخرة الترتيب بخروجه من مواجهته أمام أبها في أبها فائزا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ13 بفارق

الأهداف خلف الاتحاد، فيما ظل على نقاطه الـ33 في المركز التاسع.

الحزم يكسب

وقدم الحزم عطاءً مميزاً وكان الأكثر قدرة على خلق الفرص، وهو ما ترجمه مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي تحصل على كرة داخل المنطقة المحرمة وسددها في المرمى الأبهاوي «23»، فيما لم ينجح أبها في إحداث ردة فعل وواصل الحزم أفضليته التي عززها بهدف ثانٍ من ركلة جزاء عبر البرازيلي فاغنر اليماو «45+4».

ولم يشهد الشوط الثاني أي تحرك أبهاوي يذكر لتقليص الفارق، وتعرض لاعبه عمار النجار للطرد بالورقة الصفراء الثانية «90+6» لتنتهي بعدها المواجهة بفوز حزماوي مستحق.

وتختتم اليوم (الخميس) مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات، ففي أقوى لقاءات الجولة يواجه الأهلي الهلال، وتقام المباراة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 8:55 مساء، في لقاء الـ»كلاسيكو»، الأهلي يدخل اللقاء طمعا بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على وصافة الترتيب، ويحتل الفريق «الأخضر» المركز الثالث بـ43 نقطة، ومن أهم الأسماء لدى مدرب الفريق الصربي فلادان ميلوفيتش المهاجم السوري عمر السومه ولاعبا الوسط سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب.

وفي الجهة المقابلة، الهلال يسعى للفوز للابتعاد بالصدارة، وتوسيع الفارق عن أقرب المنافسين ويملك الفريق «الأزرق» 60 نقطة. ومن المتوقع أن يلعب مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو بالقائمة الأساسية، من أجل تحقيق هدف باكر، ومن أهم الأسماء لدى المدرب لاعبو الوسط محمد كنو وسالم الدوسري والبيروفي أندري كاريللو، والمهاجمان الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتمبي غوميز.

التعاون – النصر

في بريدة يستقبل التعاون النصر، وتبدأ المباراة 7:10 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، يسعى «سكري القصيم» لتعويض الخسارة أمام ضمك في الجولة الماضية، ويحتل المركز العاشر بـ32 نقطة، ومن المنتظر أن يدخل المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس المواجهة بأسلوب هجومي مع إغلاق المناطق الدفاعية أمام مهاجمي النصر، ومن أبرز الأسماء لدى المدرب البرتغاليان المدافع ريكاردو ماتشادو ولاعب الوسط هيلدون.

وفي الجهة المقابلة، يسعى النصر للفوز لتعويض ما فاته من النقاط، من أجل العودة مجددا للمنافسة على الصدارة، ويحتل النصر المركز الثاني وفي جعبته 51 نقطة، ومن المنتظر أن يلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالأسماء الأساسية، ومن أبرز الأوراق الرابحة لدى المدرب المدافع سلطان الغنام، ولاعبو الوسط المغربي نورالدين امرابط بالوسط والنيجيري أحمد موسى ويحيى الشهري، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

العدالة – الوحدة

وفي الأحساء يستضيف العدالة الوحدة، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الساعة 6:50 مساء. يسعى العدالة إلى تحقيق الفوز الخامس، والابتعاد عن مراكز الخطر، ويقبع «أصحاب الضيافة» في المرتبة الأخيرة بـ20 نقطة، ومن أهم الأسماء لدى المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، لاعبا الوسط الغابوني ميدوين والسنغالي اليو سيسي والمهاجم نايف هزازي، ويغيب المدافع راضي حسن بداعي الإيقاف.

وفي المقابل، يبحث فريق الوحدة عن العودة مجددا إلى سكة الانتصارات، ويحتل الفريق «الأحمر» المركز الخامس بـ40 نقطة، ويقود الفريق المدرب الوطني عيسى المحياني خلفا للاوروغوياني دانيال كارينو، ومن أهم الأسماء لاعب الوسط وليد باخشوين والمهاجم المالي يوسف نياكاتي.

الفيحاء – ضمك

يستضيف الفيحاء نظيره ضمك، وتقام المباراة على استاد مدينة المجمعة الرياضية، الساعة 7:05 مساء، يدخل الفيحاء اللقاء للعودة مجددا لنغمة الانتصارات، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر بـ28 نقطة، ومن المنتظر أن يزج المدرب البرتغالي خورخي سيماو المباراة بالأسماء الأساسية ومن أبرزها لاعب الوسط التشيلي كارلوس فيلانويفا. وعلى الطرف الآخر، يحتل ضمك المركز ما قبل الأخير بـ24نقطة، ويطمح ضمك إلى كسب المواجهة للابتعاد مؤقتا عن مراكز الخطر، ويلعب المدرب الجزائري نورالدين بن زكرى بالأسماء الأساسية لتحقيق هدف باكر يصعب المهمة على الفيحاء، ومن أهم الأسماء المهاجم أيمن الحجيلي.