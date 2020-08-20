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النفط يهبط في ظل مخاطر الطلب وانخفاض أقل من المتوقع في المخزونات

النفط يهبط في ظل مخاطر الطلب وانخفاض أقل من المتوقع في المخزونات
http://almnatiq.net/?p=895415
المناطق_وكالات

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 45.03 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 36 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.57 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس آب يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

وتراجع الطلب على الوقود 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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