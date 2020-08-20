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صحة تبوك تكرم موظفيها الحاصلين على جائزة مشكور لتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

صحة تبوك تكرم موظفيها الحاصلين على جائزة مشكور لتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

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صحة تبوك تكرم موظفيها الحاصلين على جائزة مشكور لتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين

صحة تبوك تكرم موظفيها الحاصلين على جائزة مشكور لتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين
http://almnatiq.net/?p=895452
المناطق - تبوك
كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الموظفين الحاصلين على جائزة “مشكور” لشهر ذو القعدة – ذو الحجة لعام 1441هـ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضحت صحة تبوك  إن جائزة “مشكور” تأتي كل شهرين وتهدف إلى تحفيز مقدمي الخدمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وبث روح التنافس بين العاملين  .
كما قدمت صحة تبوك شكرها للعاملين الحاصلين على الجائزة لمجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية بالمنطقة وتميزهم في الخدمة  حيث حصلت ست مستشفيات واربع مراكز رعاية صحية اولية من موظفيها على الجائزة
والمكرمون هم الممرض قحطان آل سلامي قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصص والدكتورة نوف البلوي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد والدكتور  ناظم فيصل حامد قسم الاطفال بمستشفى الولادة والاطفال  والممرضة  أريج عيد البلوي قسم الطوارئ بمستشفى ابو راكة و مشعل سويلم الحويطي استقبال العيادات بمستشفى ضباء العام والدكتور يوسف دفع الله أحمد سعيد قسم الطوارئ مستشفى املج العام  سليمة سليمان الحويطي الاستقبال ونظام موعد بمركز صحي شرما والممرضة رائدة سلامة البلوي الطوارئ بمركز صحي السليمانية واخصائي مساعد بشيبة العلاجي قسم الصيدلية بمركز صحي المحلة القبلية وفنية معلومات صحية عواطف سالم العطوي قسم السجلات الطبية بمركز صحي الورود

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