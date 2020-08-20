فتح باب القبول في دبلومات خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن

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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حفر الباطن فتح باب القبول في برامج الدبلومات للعام الدراسي 1441-1442هـ للطلاب والطالبات، ابتداءً من 29 ذو الحجة وحتى 12 محرم 1442هـ.

وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة للقبول والتي ستكون الدراسة فيها في الفترة المسائية هي: دبلوم شبكات الحاسب الآلي (سيسكو)، دبلوم المحاسبة، دبلوم إدارة الأعمال، دبلوم الإدارة المالية. مبينة بأنه يشترط حصول المتقدم على الشهادة الثانوية ودفع الرسوم الدراسية المقسمة على 4 فصول. مضيفة بأنه يمكن للراغبين التقديم زيارة الرابط التالي واستكمال بيانات القبول المطلوبة: https://cutt.us/Z2PUx