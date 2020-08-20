بلدية القطيف تضبط ثلاث مسالخ مخالفة

المناطق - القطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف، أمس «الاربعاء»، ثلاث مسالخ عشوائية في إحدى المزارع، تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ضبطت المسالخ المخالفة ضمن الجولات الرقابية على المزارع، لافتا الى أن المسالخ عشوائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ومنها تدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم أو مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.

وأشار إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، ولم تحصل على شهادات صحية، إضافة إلى أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم. مؤكداً بأن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية.